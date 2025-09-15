Βόλος: Ο άντρας τη χτύπησε με σφυρί και η γυναίκα παραβίασε τα μέτρα - Στο αυτόφωρο πρώην ζευγάρι

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ πρώην συζύγων σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε γειτονιά του Βόλου, αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ένα πρώην ζευγάρι λογομάχησε με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου, και να καταλήξουν η γυναίκα στο νοσοκομείο και ο άνδρας στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το magnesianews.gr γνωστά, η γυναίκα εμφανίστηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά την απαγόρευση που υπήρχε σε βάρος της λόγω των ασφαλιστικών μέτρων.

Κάπου εκεί ξεκίνησαν να λογομαχούν έντονα. Ο άνδρας φέρεται να βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και το εκσφενδόνισε εναντίον της, χωρίς να την πετύχει.

Στη συνέχεια όμως την πλησίασε και φέρεται να τη χτύπησε, ενώ γείτονες που άκουσαν τις φωνές, κάλεσαν την αστυνομία.

Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης, με συνέπεια και οι δυο σήμερα να οδηγηθούν στα Δικαστήρια.