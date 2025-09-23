Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό
Θρήνο και σπαραγμό έχει προκαλέσει στον Βόλο ο θάνατος του Ιάσονα Ποπώλη, σε ηλικία μόλις 21 χρόνων.

Ο νεαρός βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε σε φωταγωγό πολυκατοικίας στην συμβολή των οδών Ιωλκού με Μαγνήτων.

Ο άτυχος νέος είναι γιος του Αποστόλη Ποπώλη, γνωστού επιχειρηματία στην πόλη του Βόλου, ιδιοκτήτη της «Δωδώνης» και της δικηγόρου Ιωάννας Επιδέξιου.

Ο 21χρονος, βρήκε ακαριαίο θάνατο από την πτώση, ενώ συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 21χρονος Ιάσονας βρισκόταν μαζί με την παρέα του στην ταράτσα της πολυκατοικίας και άκουγαν μουσική.

Περίοικοι φέρεται να διαμαρτυρήθηκαν, καθώς η ώρα ήταν περασμένη και έτσι τα παιδιά αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σημείο. Κανείς όμως δεν περίμενε την τραγική τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα… Ο Ιάσονας την ώρα που έφευγαν φέρεται να πάτησε πάνω σε πλαστικό πλεξιγκλας το οποίο υποχώρησε με αποτέλεσμα ο 21χρονος να βρεθεί στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ όμως δυστυχώς ήταν αργά. Ο 21χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί μη μπορώντας να κάνουν κάτι, διαπίστωσαν απλώς το θάνατό του.

Οι γονείς του 21χρονου Ιάσονα ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο νοσοκομείο όπου η είδηση του θανάτου του γιου τους έκανε να καταρρεύσουν.

Ο 21χρονος ήταν ένα χαρισματικό παιδί, με ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό και τη ζωή. «Ήταν γεμάτος ενέργεια, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ», αναφέρουν άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον, ανήμποροι να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Η είδηση του θανάτου του νέου αθλητή και φοιτητή Φυσικής Αγωγής έχει «παγώσει» τον Βόλο.

Το σημείο από το οποίο βρέθηκε στο κενό o Ιάσονας

Ο 21χρονος Ιάσονας βρήκε τραγικό θάνατο στις 4 περίπου τα ξημερώματα έπεσε στον φωταγωγό τηγς πολυκατοικίας στην προσπάθειά του, να φύγει από τον χώρο μαζί με την παρέα του.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και το βίντεο από το σημείο που έπεσε ο 21χρονος.

0104
Πηγή: magnesianews.gr
0204
Πηγή: magnesianews.gr
0304
Πηγή: magnesianews.gr
0404
Πηγή: magnesianews.gr

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από taxydromos.gr, magnesianews.gr

