Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της»

«Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε;», αναρωτήθηκε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λιγότερο από 2 μέτρα βάθος είχε ο λάκκος που άνοιξε η 62χρονη για να θάψει τη σορό της μητέρας της 

Μία νέα πτυχή έδωσε στην υπόθεση ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων όπου μία 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα που λάμβανε η ηλικιωμένη.

Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής το πρωί της Τρίτης (23/9) μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ANT1 ένας πολίτης που δεν έχει γνώσεις ιατρικής, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 100% πότε ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή.

Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Λέων, η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της διευθύντριας, θα δείξει ελάχιστα στοιχεία καθώς είναι για χρόνια θαμμένη. Μάλιστα όπως σημείωσε δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποκαλυφθεί το αν ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

Ο ιατροδικαστής αναρωτήθηκε κατά πόσο σίγουρη μπορεί να ήταν η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ για το αν τη στιγμής που έθαβε την ηλικιωμένη μητέρα της ήταν σίγουρη ότι ήταν όντως νεκρή. Όπως τόνισε ο κ. Λέων, ένας πολίτης χωρίς γνώσεις ιατρικής δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ένας άνθρωπος έχει όντως πεθάνει και για τον λόγο αυτό η επιβεβαίωση θανάτου γίνεται πάντα από ειδικό.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ένας πολίτης να θεωρήσει νεκρό έναν συνάνθρωπό του που απλά έχει πέσει σε κώμα καθώς αν υπήρχε η κατάλληλη ιατρική βοήθεια θα μπορούσε να επανέλθει στη ζωή.

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια.

Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Λέων.

Δείτε το βίντεο:

Δικηγόρος 62χρονης: «Θέλει αν επανορθώσει, δεν έχει τώρα τη δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά»

Όπως έχει γίνει γνωστό η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ Βοιωτίας έχει καρπωθεί όσα χρόνια απέκρυπτε τον θάνατο της μητέρα της περισσότερα από 33.000 ευρώ.

Η 62χρονη διευθύντρια που χθες αφέθηκε ελεύθερη ζήτησε και έλαβε αναβολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της. Πλέον υποστηρίζει πως έχει καταλάβει το λάθος της και τονίζει πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο της μητέρας της παρά μόνο στην απόκρυψή του.

Στον ANT1 μίλησε και ο δικηγόρος της 62χρονης Νίκος Γεωργούσης, ο οποίος δήλωσε πως η πελάτισσά του θέλει να βρει τρόπο να επανορθώσει και πως είναι υπερήφανη για τις πράξεις της.

Όσον αφορά την επιστροφή των χρημάτων που απέσπασε παράνομα, ο δικηγόρος εξήγησε πως αυτή τη στιγμή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τα επιστρέψει αλλά είναι πρόθυμη να βρει τρόπο.

