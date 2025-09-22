Βοιωτία: Επίδομα για να φροντίζει τη νεκρή μητέρα της, έπαιρνε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ

Η σύλληψη της 62χρονη διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία έχει μετατραπεί σε θρίλερ. Η 62χρονη αποκάλυψε ότι είχε θάψει τη μητέρα της σε στάβλο για να λαμβάνει επιδόματα και τη σύνταξή της.

Οι αστυνομικοί μάλιστα προβληματίζονται για το αν αυτή η γυναίκα, που διηύθυνε συνολικά 5 ΚΕΠ στη Βοιωτία και έκρυψε τη νεκρή μητέρα της για να λαμβάνει χρήματα, δεν εμπλέκεται σε πλαστές αιτήσεις πολιτών ούτως ώστε και εκείνοι να λαμβάνουν πλαστά επιδόματα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη της 62χρονης έπειτα από καταγγελίες γειτόνων, οι οποίοι είπαν πως είχαν για χρόνια να δουν την 91χρονη μητέρα της. Βέβαια, η 62χρονη για να ξεγελάσει τη γειτονιά, μιλούσε δυνατά μέσα στο σπίτι της. Υποδυόταν δηλαδή ότι μιλούσε με τη μητέρα της ενώ όταν χτυπούσε κάποιος την πόρτα του σπιτιού της και ζητούσε να δει την ηλικιωμένη, εκείνη το αρνιόταν.

Κάποια στιγμή όμως η 62χρονη έπεσε σε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα οι γείτονες να θορυβηθούν για το πού μπορεί να είναι η ηλικιωμένη μητέρα της. Κάποιες φορές μάλιστα έλεγε ότι είναι σε θείες της και άλλες σε δομές φιλοξενίας.

Ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Κλειδιού Τανάγρας, Τάκης Αικατερίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Δευτέρας αποκάλυψε πως είχε να δει την ηλικιωμένη 4 χρόνια.

«Είχα πολλά χρόνια να την δω, πάνω από 4. Ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν», σχολίασε αρχικά.

Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δεν θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«”Είναι σε δομή, μακριά”, μου έλεγε. “Σε ποια δομή”, την ρώταγα. “Δεν σας λέω γιατί δεν θέλει επισκέψεις, έχει ψυχολογικά”».

Στο τέλος ο πρόεδρος δήλωσε πως πέρα από τη σύνταξη της 91χρονης και το επίδομα αναπηρίας, η 62χρονη έπαιρνε και άλλο επίδομα για να την φροντίζει.

«Έπαιρνε επίδομα για να συντηρεί την μητέρα της, να την φροντίζει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό».

Η 62χρονη επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα και ισχυρίστηκε πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο της μητέρας της. Σύμφωνα με την ίδια, η ηλικιωμένη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πέθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών για το αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

