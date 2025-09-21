Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη της 62χρονης που είχε θάψει την μητέρα της δίπλα στο σπίτι

Το «παραμύθι» της κόρης, ο πρόχειρος ενταφιασμός και ο συνεργός 

Αρχείου - Eurokinissi
2'
Θαμμένη μέσα σε μαντρί, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, βρέθηκε η σορός μιας 91χρονης γυναίκας, την οποία η ίδια της η κόρη είχε κρύψει για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η αποκάλυψη ήρθε έπειτα από τις πιέσεις συγγενών και κατοίκων που αναζητούσαν την ηλικιωμένη, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη της. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, η 62χρονη κόρη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, διαβεβαίωνε ότι η μητέρα της βρισκόταν στο σπίτι.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη ως τη μητέρα της, τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και στο ΙΚΑ. Μάλιστα, την ίδια προσπάθησε να συστήσει και στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι για έλεγχο.

Οι έρευνες οδήγησαν στο μαντρί δίπλα στην κατοικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ρηχό λάκκο, μέσα στον οποίο βρέθηκε το άψυχο σώμα της 91χρονης, σε στάση που πρόδιδε τον πρόχειρο και βιαστικό ενταφιασμό της.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 62χρονης, η μητέρα της, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023. Αντί να δηλώσει τον θάνατό της, αποφάσισε να τον αποκρύψει, συνεχίζοντας να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Η κόρη της νεκρής γυναίκας έκανε την ταφή της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού εργάτη.

Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη».

Συγγενής της οικογένειας αναφέρει ότι η 62χρονη είχε πλάσει ένα παραμύθι σχετικά με το πού βρίσκεται η μητέρα της, έχοντας πέσει πολλές φορές σε αντιφάσεις, αφού από την μία ισχυριζόταν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εξαφανιστεί, ενώ άλλες φορές ακουγόταν να μιλά δυνατά απευθυνόμενη στην μητέρα της, για να πείσει τους γείτονες ότι η 91χρονη είναι εν ζωή.

