Ηράκλειο: 55χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Νεκρή εντοπίστηκε την Τρίτη (16/9) μια γυναίκα σε ξενοδοχείο στο δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης όταν ο 55χρονος σύζυγός της αντίκρισε χωρίς τις αισθήσεις της τη γυναίκα του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν στην περιοχή της Σταλίδας.

Ο 55χρονος ειδοποίησε αμέσως τους εργαζόμενου του ξενοδοχείου οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες, που έσπευσαν στο σημείο, επιχείρησαν να επαναφέρουν στη ζωή την γυναίκα, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου. Σημειώνεται ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη μένει μόνιμα στην Γερμανία με τον σύζυγό της και βρέθηκαν στο νησί της Κρήτης για ολιγοήμερες διακοπές.

