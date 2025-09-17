Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

Τραγικό παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα στον 54χρονος εικονολήπτης του Αnt1 Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα Γιώργος Παυλάκης ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο 54χρονος ήταν μαζί μετον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και έκαναν ρεπορτάζ για τη λειψυδρία στην Φωκίδα, για τη χαμηλή στάθμη του νερού στο φράγμα του Μόρνου.

Στον δρόμο της επιστροφής, και ενώ οι δύο άνδρες ήταν σε διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά.

Αμέσως, τα οχήματα σταμάτησαν και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για περαιτέρω οδηγίες. Λίγο μετά τα οχήματα συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Όταν το όχημα που επέβαινε ο 54χρονος πάρκαρε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ωστόσο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δυστυχώς ήταν αργά.

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν πατέρας δύο παιδιών, καταγόταν από το Μεσολόγγι, ενώ το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν και με το Mega.

Ο ξαφνικός θάνατος του γνωστού καμεραμάν έχει συγκλονίσει τους συναδέλφους του, αφού ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

