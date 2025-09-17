Λάρισα: Πυρκαγιά στoν παράδρομο της Γυρτώνης – Αποκλεισμός κυκλοφορίας από την αστυνομία
Επί ποδός η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε μεσημέρι της Τετάρτης τόσο στην πυροσβεστική όσο και στις αστυνομικές αρχές, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην έξοδο της Γυρτώνης προς Αθήνα.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε όταν ξερά χόρτα τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεσή της, ενω στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο στο ύψος του Μακρυχωρίου.
