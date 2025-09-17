Συνελήφθη 73χρονος που κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

Ο άνδρας κακοποίησε το γατάκι μέχρι θανάτου

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 73χρονος από την Πέλλα, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι κακοποίησε μέχρι θανάτου μία γάτα.

Σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, ο ηλικιωμένος φέρεται να άρπαξε το ζώο και να το πέταξε με δύναμη στο οδόστρωμα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η έρευνα έδειξε ότι η γάτα δεν ανήκε στον κατηγορούμενο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

