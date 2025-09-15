Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (14/09) μία γυναίκα στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαραυγής.

Περιγράφει ότι εντόπισε μία γάτα νεκρή, με το κεφάλι της καλυμμένο από ύφασμα και δεμένο σφιχτά με σχοινί.

Μεταξύ άλλων, η γυναίκα αναφέρει: «Σκληρές εικόνες! Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό, αλλά η ζωή των αδέσποτων και το έργο των εθελοντών δεν σταματούν για αργίες ή γιορτές. Στην περιοχή της Χαραυγής, μία εθελόντρια βρήκε τη γατούλα νεκρή. Το κεφάλι της ήταν κλεισμένο μέσα σε πανί και σχοινί. Μαρτυρικός θάνατος από διαταραγμένο μυαλό… Πόσοι άρρωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας;

Κι εσείς κάποιοι, που έχετε το θράσος να κρίνετε το έργο μας για τα αδέσποτα, γιατί; Γιατί δεν βλέπετε ότι το κάνουμε από αγάπη; Γιατί μας λοιδορείτε αντί να βοηθήσετε; Μα τώρα δε μας νοιάζει πια, ούτε τα σχόλιά σας ούτε η κριτική σας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί έτσι μάθαμε, έτσι πράττουμε. Γιατί η ανθρωπιά δεν τελειώνει. Πάνω από όλα, δεν είμαστε χυδαίοι. Γιατί έχουμε ακούσει κι αυτό».