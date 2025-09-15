Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

Το κεφάλι της γατούλας εντοπίστηκε καλυμμένο από ύφασμα και δεμένο σφιχτά με σχοινί – Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Newsbomb

Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»
UNSPLASH.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (14/09) μία γυναίκα στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαραυγής.

Περιγράφει ότι εντόπισε μία γάτα νεκρή, με το κεφάλι της καλυμμένο από ύφασμα και δεμένο σφιχτά με σχοινί.

Μεταξύ άλλων, η γυναίκα αναφέρει: «Σκληρές εικόνες! Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό, αλλά η ζωή των αδέσποτων και το έργο των εθελοντών δεν σταματούν για αργίες ή γιορτές. Στην περιοχή της Χαραυγής, μία εθελόντρια βρήκε τη γατούλα νεκρή. Το κεφάλι της ήταν κλεισμένο μέσα σε πανί και σχοινί. Μαρτυρικός θάνατος από διαταραγμένο μυαλό… Πόσοι άρρωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας;

Κι εσείς κάποιοι, που έχετε το θράσος να κρίνετε το έργο μας για τα αδέσποτα, γιατί; Γιατί δεν βλέπετε ότι το κάνουμε από αγάπη; Γιατί μας λοιδορείτε αντί να βοηθήσετε; Μα τώρα δε μας νοιάζει πια, ούτε τα σχόλιά σας ούτε η κριτική σας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί έτσι μάθαμε, έτσι πράττουμε. Γιατί η ανθρωπιά δεν τελειώνει. Πάνω από όλα, δεν είμαστε χυδαίοι. Γιατί έχουμε ακούσει κι αυτό».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυτιλήνη: Χειροπέδες σε 30χρονο για επίθεση σε αστυνομικούς - Ο νεαρός κατέθεσε μήνυση για αστυνομική βία

17:06ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το καθεστώς ιδιοκτησίας του» σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία» - «Σκληρά» ειλικρινής ο Ιταλός υπουργός Άμυνας

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι! Πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά έκανε ο Ντουμπλάντις

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Χάκερς «χτύπησαν» Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen κι έκλεψαν προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

16:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: «Ασημένιος» ο Μανόλο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. ο Ντουμπλάντις!

16:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

16:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Δράμας: Ένταση και αποδοκιμασίες στον υφυπουργό Πολιτισμού - «Δικά σου είναι τα λεφτά;»

16:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εγκαίνια και αγιασμός στο πρώτο ΕΠΑΛ στις φυλακές Λάρισας

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 700.000 ευρώ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Zapad-2025: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Αμερικανών αξιωματικών στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας

16:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των παιδιών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος» - Νέα σχολική χρονιά με αισιοδοξία για 350 μαθητές πολύτεκνων οικογενειών

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς αφρικανικής φυλής καταράστηκε γυναίκα και μήνες μετά αυτή σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: «Ασημένιος» ο Μανόλο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. ο Ντουμπλάντις!

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: «Έχω την ευκαιρία να τον σκοτώσω και θα την εκμεταλλευτώ» - Το σημείωμα στο σπίτι του δολοφόνου

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

16:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

12:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, αξίας 1.500.000 ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι! Πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά έκανε ο Ντουμπλάντις

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος σε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Ζητά εκταφή του παιδιού του

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ