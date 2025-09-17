Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Tιμητική πολιτογράφηση του Γκόγκα Λεντιάν που έσωσε τα παιδιά στον Άραχθο, σε τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

Tιμητική πολιτογράφηση του Goga Levian που έσωσε τα παιδιά στον Άραχθο, σε τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Tιμητική πολιτογράφηση του Goga Levian που έσωσε τα παιδιά στον Άραχθο, σε τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ποιος είναι ο Γκόγκα Λέβια

Ο Γκόγκα Λεντιάν, αλβανικής καταγωγής, βούτηξε τον περασμένο Ιούνιο στον ποταμό Άραχθο χωρίς δεύτερη σκέψη, προσπαθώντας να σώσει δύο ανήλικα αγόρια που παρασύρθηκαν από το ρεύμα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, η μοίρα ήταν αδυσώπητη. Τα δύο παιδιά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Η πράξη του Λεντιάν όμως δεν ξεχάστηκε.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 είχε αναφέρει ότι δεν σκέφτηκε τον κίνδυνο λεπτό: «Δεν σκεφτόμουν τίποτα πέρα από το να σώσω τα παιδιά. Φώναζα μέσα μου “Θεέ μου, βοήθησέ με να βουτήξω”. Φοβήθηκα για το δεύτερο παιδί. Όταν ήρθα εδώ, αφαίρεσα αμέσως τα παπούτσια και την μπλούζα μου για να μπορέσω να βοηθήσω καλύτερα.. Ήμουν 15 χρόνια στην Αθήνα και τώρα ζω εδώ πέντε χρόνια. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και εγώ δουλεύω ως εργάτης γης. Κρίμα για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι παιδιά. Δεν υπάρχει Έλληνας, Αλβανός ή Πακιστανός. Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις παιδιά μέσα στην ακρίβεια», κατέληξε συγκινημένος ο Γκόγκα Λεντιαν.