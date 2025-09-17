Φωτιά στην Κεφαλονιά - Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Αργοστόλι
Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα, στην Κεφαλονιά, έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική, δυνάμεις της οποίας επιχειρούν στο σημείο για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα, στην Κεφαλονιά.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Λίγο μετά τις 04:30 το απόγευμα, ήχησε και το 112 σχετικά με τη φωτιά σην Κεφαλονιά, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα, να κινηθούν προς Ληξούρι.
Παράλληλα, το 112 ζητά από τους κατοίκους των τριών περιοχών στους οποίους έστειλε το μήνυμα, να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους.