Βοιωτία: Θανατηφόρο τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής με τρακτέρ - Νεκρός ο 33χρονος δικυκλιστής

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου στη Βοιωτία στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, όταν μηχανή που οδηγούσε 33χρονος, Αλβανός υπήκοος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του permissos.gr η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο νεαρός, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.