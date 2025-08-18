Βοιωτία: Θανατηφόρο τροχαίο μετά από σύγκρουση μηχανής με τρακτέρ - Νεκρός ο 33χρονος δικυκλιστής
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου στη Βοιωτία στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, όταν μηχανή που οδηγούσε 33χρονος, Αλβανός υπήκοος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με τρακτέρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του permissos.gr η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο νεαρός, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεταγραφές: Στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Μάρκο Πετσάρσκι
21:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος: Δύο συλλήψεις για την διακίνηση 58 μεταναστών
20:35 ∙ LIFESTYLE