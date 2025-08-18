Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού

Οι επιβάτες των δύο ΙΧ οχημάτων, που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, επέστρεφαν στην Ήπειρο από γάμο

Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού
ΕΛΛΑΔΑ
Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα κοντά στα διόδια του Ιάσμου, στην Ξάνθη, όπου σκοτώθηκαν ακαριαία τρεις άνθρωποι και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08), στο 537,5ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν σε ουρά 600 μέτρων. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί φωτιά και να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι, ενώ ακόμη πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Βαριά τραυματίας είναι ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι υπόλοιποι, μεταξύ εκείνων και ο συνοδηγός του φορτηγού, φέρουν ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, αλλά ενδέχεται να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ.

Το δεύτερο ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε το φορτηγό αλλά ευτυχώς, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα.

Αυτό το τραγικό δυστύχημα θυμίζει ένα αντίστοιχο στα διόδια Πολυμύλου, στην Εγνατία Οδό, τον περασμένο Απρίλιο. Σε εκείνο το δυστύχημα επικρατούσαν συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Πήγαιναν σε γάμο

Οι επιβαίνοντες στα δύο ΙΧ επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι τους της επιστροφής.

Η φωτιά που προκλήθηκε στα οχήματα, γρήγορα επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρχικά να κλείσει η Εγνατία Οδός και η κυκλοφορία να διεξάγεται με εκτροπή μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Ο δρόμος άνοιξε λίγο μετά τις 16:00.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και την παροχή υπηρεσιών στο σημείο του δυστυχήματος, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Επίσης, έφτασαν 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας.

Φώναζαν «βοήθεια» αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τους απεγκλωβίσει από το φλεγόμενο αυτοκίνητο

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το ένα όχημα «τυλίχθηκε» αμέσως στις φλόγες. Οι φωνές για βοήθεια των εγκλωβισμένων επιβατών «πάγωσαν» τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ανήμποροι παρακολουθούσαν τη φονική πυρκαγιά να καταστρέφει το αυτοκίνητο.

