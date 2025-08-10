Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 28χρονος μετά το τροχαίο στη σήραγγα Δρίσκου
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει
Δεν τα κατάφερε τελικά να κερδίσει την μάχη για τη ζωή του ο 28χρονος που διακομίσθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, μετά από εκτροπή με την μηχανή του στη σήραγγα του Δρίσκου, στην Εγνατία Οδό.
Παρότι οι γιατροί τον επανέφεραν αφού όταν διακομίσθηκε δεν είχε τις αισθήσεις του, τελικά έχασε την μάχη και κατέληξε.
Η εκτροπή σημειώθηκε στις τρεις περίπου το μεσημέρι. Ο 28χρονος δεν έφερε εμφανή τραύματα από χτυπήματα κάτι που δεν αποκλείει να προηγήθηκε κάποιο καρδιακό επεισόδιο που οδήγησε και στο ατύχημα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.
Με πληροφορίες από epiruspost.gr
