Θρίλερ στην Αχαΐα: Βρέθηκε πτώμα στην παραλία της Λακόπετρας - Οι πρώτες εκτιμήσεις

«Συναγερμός» σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξεβράστηκε πτώμα στην παραλία της Λακόπετρας.

Στο σημείο βρέθηκε το Λιμενικό Σώμα που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ σύντομα θα γίνει η διαδικασία της νεκροτομής.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για άνδρα, γύρω στα 40 και είναι μελαμψός, κάτι που σημαίνει ότι ίσως είναι αλλοδαπός.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ενδέχεται να είναι ένας γάλλος υπήκοος ο οποίος πριν από μερικές μέρες έπεσε από ένα καράβι superfast κατά την διάρκεια του ταξιδίου Πάτρα-Ιταλία πριν από έξι μέρες.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα την ώρα που δεν υπάρχει καμία δήλωση για εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης