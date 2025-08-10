Πάτρα: Νέα αποκόλληση τσιμέντου από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Παραλίγο να έχουμε ένα ακόμη θύμα από κομμάτια τσιμέντου που αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και έπεσαν στο δρόμο, στο κέντρο της Πάτρας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, το συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση της οδού Κορίνθου με τον πεζόδρομο της Παντανάσσης «έφυγαν» κομμάτια από μπαλκόνι πολυκατοικίας και …προσγειώθηκαν στο οδόστρωμα.
Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος πεζός, ωστόσο, λίγο μακρύτερα κινούνταν πολίτες που αμέσως ειδοποίησαν Αστυνομία και Πυροσβεστική για να αποκλειστεί ο χώρος.
