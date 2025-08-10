Λάρισα: Φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Τούμπας

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου σε περιοχή με ξερά χόρτα στη συνοικία της Τόυμπας στη Λάρισα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δυο οχήματα και τέσσερις συνολικά άντρες. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή αυτοκίνητα και αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο, όπως αναφέρει το larissanet.gr.

