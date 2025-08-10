Λάρισα: Φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Τούμπας
Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου σε περιοχή με ξερά χόρτα στη συνοικία της Τόυμπας στη Λάρισα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δυο οχήματα και τέσσερις συνολικά άντρες. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή αυτοκίνητα και αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο, όπως αναφέρει το larissanet.gr.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τένις: Καλή παρουσία αλλά αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη
20:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Νεάπολη Αγρίνιου
19:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Όχι» της Σλάβια στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Τσέχους
19:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Τούμπας
15:46 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο με ορούς και επιδέσμους η Σαμπρίνα - Τι συνέβη
17:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ