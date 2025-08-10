Συνελήφθη 28χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας

Το «τσουχτερό» πρόστιμο που θα πληρώσει ο 28χρονος

Συνελήφθη 28χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας
Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.425 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ».

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

