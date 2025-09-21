Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή από το 2023 για να παίρνει τη σύνταξη

Μία ανατριχιαστική αποκάλυψη ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας έπειτα από έρευνα των αστυνομικών σε χωριό της Βοιωτίας, καθώς μία γυναίκα είχε θάψει στην αυλή την μητέρα της, για να παίρνει τη σύνταξή της.

Το κουβάρι άρχισε να «ξετυλίγεται» έπειτα από καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας, με τις Αρχές να αρχίζουν έρευνες.

Το Σάββατο (20/09), η 62χρονη παρουσίασε στους αστυνομικούς μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτήν με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Στους αστυνομικούς ανέφερε ότι το έκανε «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της». Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.

Μέσα στη μέρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Θηβών.