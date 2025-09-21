Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

Δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη σχηματίστηκε εις βάρος της 62χρονης από το χωριό Κλειδί στη Βοιωτία που είχε θάψει τη σορό της μητέρας της δίπλα από το σπίτι στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η 62χρονη είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου ήταν θαμμένη η ηλικιωμένη και εκεί εντοπίστηκε ο σκελετός με κλινοσκεπάσματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η αποκάλυψη ήρθε έπειτα από τις πιέσεις συγγενών και κατοίκων που αναζητούσαν την ηλικιωμένη, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη της. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, η 62χρονη κόρη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, διαβεβαίωνε ότι η μητέρα της βρισκόταν στο σπίτι.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη ως τη μητέρα της, τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και στο ΙΚΑ. Μάλιστα, την ίδια προσπάθησε να συστήσει και στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι για έλεγχο.

Οι έρευνες οδήγησαν στο μαντρί δίπλα στην κατοικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ρηχό λάκκο, μέσα στον οποίο βρέθηκε το άψυχο σώμα της 91χρονης, σε στάση που πρόδιδε τον πρόχειρο και βιαστικό ενταφιασμό της.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 62χρονης, η μητέρα της, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023. Αντί να δηλώσει τον θάνατό της, αποφάσισε να τον αποκρύψει, συνεχίζοντας να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Η κόρη της νεκρής γυναίκας έκανε την ταφή της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού εργάτη.

Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη».

Συγγενής της οικογένειας αναφέρει ότι η 62χρονη είχε πλάσει ένα παραμύθι σχετικά με το πού βρίσκεται η μητέρα της, έχοντας πέσει πολλές φορές σε αντιφάσεις, αφού από την μία ισχυριζόταν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εξαφανιστεί, ενώ άλλες φορές ακουγόταν να μιλά δυνατά απευθυνόμενη στην μητέρα της, για να πείσει τους γείτονες ότι η 91χρονη είναι εν ζωή.

