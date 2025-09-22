Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της ηλικιωμένης για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Newsbomb

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της Βοιωτίας, με την 62χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι έθαψε σε στάβλο τη μητέρα της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Η 62χρονη, που είναι διευθύντρια ΚΕΠ, έφτασε στο σημείο, για να παραπλανήσει τις αρχές, να παρουσιάσει μια ηλικιωμένη ως «δήθεν μητέρα της». Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Mega αναφέρουν ότι μία φωτογραφία ήταν το «κλειδί» όταν προσέγγισαν οι αρχές την 62χρονη και κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα και παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ ανέφερε ότι είχε αυτοάνοσο νόσημα και ένα παιδί, που σπουδάζει στην Κρήτη και έχει πολλά έξοδα. Η αστυνομία εντόπισε το παιδί αυτό κι αφού ρωτήθηκε αν γνώριζε για τον θάνατο της γιαγιάς του φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήξερε γιατί είχε να πάει στο χωριό πέντε χρόνια.

Κρίσιμο ζήτημα είναι η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι φέρνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γκαζώνει» το ΠΑΣΟΚ με νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες

06:52ΕΛΛΑΔΑ

«Λιποθυμούσα, έχανα πολύ αίμα» - Τι είπε η τραυματίας από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Στον «πάγο» οι περικοπές - Τα τρία σενάρια στο τραπέζι

06:32LIFESTYLE

Τηλεπαιχνίδια και σειρές στην κούρσα της τηλεθέασης – Οι πρεμιέρες της εβδομάδας

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Δούκα σε Ανδρουλάκη: Συνέδριο τώρα - Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, όσες κάλπες κι αν χρειαστούν

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Ασφυξία» από τις τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πικρός» ο καφές: Φτάνει τα 7,5 ευρώ όταν σερβίρεται σε κατάστημα - Στα ύψη το μηνιαίο κόστος

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη - Σε λίγες ώρες το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν - Τι επιδώκει η Αθήνα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί σήμερα η Αθήνα – Μέχρι τι ώρα θα μείνουν ακινητοποιημένα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «ανένδοτος» Σαμαράς, η γκάφα με τη λίστα της Εξεταστικής, το πάρτι που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική, τα εμβληματικά εγκαίνια της Credia Bank, το αρνητικό μήνυμα της Fidelity στον Τιτάνα, παιχνίδια με τη χαμηλή διασπορά και η φαρσοκωμωδία με το Οικ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και επιστρέφει ο καλοκαιρινός καιρός – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Στο πένθος οι ΗΠΑ: Συγκίνηση, δάκρυα και πολιτικά μηνύματα στο συγκλονιστικό μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

04:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και επιστρέφει ο καλοκαιρινός καιρός – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Στον «πάγο» οι περικοπές - Τα τρία σενάρια στο τραπέζι

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

06:32LIFESTYLE

Τηλεπαιχνίδια και σειρές στην κούρσα της τηλεθέασης – Οι πρεμιέρες της εβδομάδας

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Στο πένθος οι ΗΠΑ: Συγκίνηση, δάκρυα και πολιτικά μηνύματα στο συγκλονιστικό μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

«Λιποθυμούσα, έχανα πολύ αίμα» - Τι είπε η τραυματίας από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Εντοπίστηκε τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

04:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «ανένδοτος» Σαμαράς, η γκάφα με τη λίστα της Εξεταστικής, το πάρτι που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική, τα εμβληματικά εγκαίνια της Credia Bank, το αρνητικό μήνυμα της Fidelity στον Τιτάνα, παιχνίδια με τη χαμηλή διασπορά και η φαρσοκωμωδία με το Οικ

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ