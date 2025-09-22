Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της Βοιωτίας, με την 62χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι έθαψε σε στάβλο τη μητέρα της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Η 62χρονη, που είναι διευθύντρια ΚΕΠ, έφτασε στο σημείο, για να παραπλανήσει τις αρχές, να παρουσιάσει μια ηλικιωμένη ως «δήθεν μητέρα της». Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Mega αναφέρουν ότι μία φωτογραφία ήταν το «κλειδί» όταν προσέγγισαν οι αρχές την 62χρονη και κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα και παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ ανέφερε ότι είχε αυτοάνοσο νόσημα και ένα παιδί, που σπουδάζει στην Κρήτη και έχει πολλά έξοδα. Η αστυνομία εντόπισε το παιδί αυτό κι αφού ρωτήθηκε αν γνώριζε για τον θάνατο της γιαγιάς του φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήξερε γιατί είχε να πάει στο χωριό πέντε χρόνια.

Κρίσιμο ζήτημα είναι η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

