Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης και ο... συνεργός

Νέες αποκαλύψεις έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για την υπόθεση της 62χρονης που είχε θάψει τη νεκρή μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της στη Βοιωτία μόνο και μόνο για να λαμβάνει επιδόματα και τις συντάξεις της.

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, καθώς οι αστυνομικοί ερευνούν και αν η ηλικιωμένη γυναίκα δεν πέθανε από φυσικά αίτια αλλά δολοφονήθηκε.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω τον θάνατό της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της. Προσέλαβα τον «Γ…» με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο», ανέφερε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία στους ασυτνομικούς.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές Αρχές.

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε», ανέφερε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή.

Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στη Βοιωτία

Η υπόθεση με την 62χρονη στη Βοιωτία ήρθε στο φως όταν αστυνομικοί έπειτα από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει την 92χρονη για χρόνια, πήγαν στο σπίτι της και άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις για την ηλικιωμένη γυναίκα.

Η 62χρονη, που είναι διευθύντρια ΚΕΠ, έφτασε στο σημείο, για να παραπλανήσει τις Αρχές, να παρουσιάσει μια ηλικιωμένη ως «δήθεν μητέρα της». Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι μία φωτογραφία ήταν το «κλειδί» όταν προσέγγισαν οι Αρχές την 62χρονη και κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα και παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ ανέφερε ότι είχε αυτοάνοσο νόσημα και ένα παιδί, που σπουδάζει στην Κρήτη και έχει πολλά έξοδα. Οι αστυνομικοί βρήκαν το παιδί και αφού το ρώτησαν αν γνώριζε για τον θάνατο της γιαγιάς του φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήξερε γιατί είχε να πάει στο χωριό πέντε χρόνια.

Η 62χρονη, είπε πως η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια, ότι «πέθανε στα χέρια μου». Ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πέθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.

«Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω»

Σύμφωνα με συγγενή της ηλικιωμένης που την παρουσίασε η 62χρονη ως τη δήθεν μητέρα της δήλωσε: «Ήρθε και μου ζήτησε να τη βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε να έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της η οποία όμως όπως μου ανέφερε ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα. Έλεγε πως αν δεν έβρισκαν την μητέρα της θα της ζητούσαν να επιστρέψει τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα».

