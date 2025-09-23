Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της

Περισσότερες από 30.000 ευρώ θα κληθεί να δώσει πίσω στο κράτος

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της

Θαμμένη μέσα σε ένα μαντρί, δίπλα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, είχε επί δύο χρόνια την ίδια της τη μητέρα η 62χρονη 

Το συνολικό ποσό των 1.400 ευρώ τον μήνα φέρεται να εισέπραττε η 62χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε λαγούμι στάβλου στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 62χρονη που εργάζεται ως δημόσια υπάλληλος φέρεται να εισέπραττε επί δύο χρόνια τη σύνταξη και τα επιδόματα που δικαιούταν η μητέρα της, γεγονός που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις έρευνες και τις εξετάσεις στο σώμα της θανούσας.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η μητέρα της λάμβανε κύρια σύνταξη γήρατος ύψους 846 ευρώ, επικουρική 122 ευρώ και εξωιδρυματικό επίδομα 432 ευρώ, φτάνοντας έτσι στο ποσό των 1.400 ευρώ μηνιαίως.

Εφόσον αποδειχθεί ότι η μητέρα της κατέληξε τον Αύγουστο του 2023, όπως ισχυρίζεται η 62χρονη, τότε θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος το ποσό των 33.600 ευρώ με τους νόμιμους τόκους.

Ωστόσο, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα, καθώς θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο θάνατος της ηλικιωμένης οφείλεται σε φυσικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

