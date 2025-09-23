Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

Σορός ηλικιωμένης ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την Τρίτη (23/09).

Η φωτιά σημειώθηκε στην περιοχή του δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης.

Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

