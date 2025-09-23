Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη
Φωτιά σε σπίτι στον δήμο Πλατανιά Χανίων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σορός ηλικιωμένης ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την Τρίτη (23/09).
Η φωτιά σημειώθηκε στην περιοχή του δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης.
Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο
08:14 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
06:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ