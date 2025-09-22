Χανιά: «Βροχή» οι καταγγελίες για τον γιατρό της κατασκήνωσης που ασελγούσε σε παιδιά

Ακόμη έξι καταγγελίες για περισταστικά ασέλγειας εις βάρος κατασκηνωτών έχουν γίνει στις Αρχές για τον γιατρό της κατασκήνωσης στα Χανιά, όπως αποκαλύπτει σήμερα (22/09) το zarpanews.gr.

Οι νέες καταθέσεις έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις που ήδη χειρίζονται οι δικαστικές Αρχές και οδήγησαν στην προφυλάκιση του γιατρού για την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου μετά την απολογία του, την 6η Αυγούστου.

Οι δύο από τις νέες καταγγελίες αφορούν παιδιά από γειτονικούς νομούς.

Αυτός είναι ο «γιατρός της φρίκης»

Με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών, την 4η Αυγούστου εκδόθηκε διάταξη για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του γιατρού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Γεώργιο Τσουβαλάκη, του Νικολάου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε το 1962, στα Χανιά.

Η δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και την ανάγκη πραγμάτωσης της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.