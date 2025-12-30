Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Υπουργο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη είχε σήμερα το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος καλωσόρισε τον κ. Πιερρακάκη και τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δομή και το έργο του Eurogroup.

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Υπουργο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών / Eurokinissi

Το Eurogroup εξέλεξε στις 11 Δεκεμβρίου τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του.

Ο νέος Πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

