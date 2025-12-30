Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο Μακαριώτατος καλωσόρισε τον κ. Πιερρακάκη και τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων

Newsbomb

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Υπουργο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Eurokinissi
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη είχε σήμερα το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος καλωσόρισε τον κ. Πιερρακάκη και τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δομή και το έργο του Eurogroup.

ΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ( ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩ)

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Υπουργο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών / Eurokinissi

Το Eurogroup εξέλεξε στις 11 Δεκεμβρίου τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του.

Ο νέος Πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ( ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩ)

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Υπουργο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών / Eurokinissi

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ανοιχτά ψηφοδέλτια και προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 3χρονο παιδί με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things: Στον αέρα το teaser trailer για το τελευταίο επεισόδιο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αλλάξει πολιτική για την Ιουδαία και τη Σαμάρεια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Δεστεμπασίδης: «Η Novartis είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ απειλεί Ζελένσκι: Ο Χάρος τον περιτριγυρίζει, θα εκθέσουμε τη σορό του σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί - Η περιπέτεια 82χρονου

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι για Πούτιν: Είναι εχθρός μου, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, αλλά θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσουμε

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια με την υγεία και την τσέπη των καταναλωτών

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Diddy: Οι γιοι του ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για να πουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε το καλύτερο αφεντικό το κόσμου: Το ασύλληπτο ποσό που δίνει μπόνους στο προσωπικό του

15:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Προχωρά σε αλλαγή - τομή στο Gmail - Δυνατότητα αλλαγής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης χωρίς απώλεια δεδομένων

15:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα η Κίνα

15:23LIFESTYLE

«Ο θυμός σε πνίγει για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί» - Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογου για τα 68α γενέθλιά του

15:16ME TO N & ME TO Σ

Τελικά πού πάμε καλά;

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί - Η περιπέτεια 82χρονου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ