Χανιά: Νέα καταδίκη για τον «πατομπούκαλο»: Κοκαΐνη σε λάμπες LED και στον φούρνο του σπιτιού του

Νέα ποινή φυλάκισης πέντε ετών επιβλήθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης σε 46χρονο Χανιώτη, γνωστό από την υπόθεση της «κρητικής μαφίας» και την προσωνυμία «πατομπούκαλος». Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος για συμμετοχή στη «συμμορία της κοκαΐνης», κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ναρκωτικών.

Η σύλληψη του 46χρονου έγινε στις 22 Δεκεμβρίου του 2023, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν λόγω της ύποπτης συμπεριφοράς του. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η πρώτη σύλληψη είχε γίνει αμέσως μετά ενός τροχαίου ατυχήματος, όταν βρέθηκε να έχει κοκαΐνη στις τσέπες του. Η δεύτερη, είκοσι μέρες αργότερα, τον Νοέμβριο, όταν πιάστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και σε έρευνα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ξανά κοκαΐνη.

Στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε διάφορα σημεία, όπως μέσα σε λάμπες LED, σε ειδικά σακουλάκια στον φούρνο, στο πλυντήριο, ακόμα και στον ηλεκτρολογικό πίνακα, ανάμεσα σε ασφάλειες και στον θερμοσίφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν μια ζυγαριά ακριβείας, κάνναβη, ηρεμιστικά χάπια, 13.200 ευρώ και περίπου 400 δολάρια.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

Στις 23 Δεκεμβρίου 2023 η αστυνομία είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Συνελήφθη, ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στα Χανιά. Κατασχέθηκαν σχεδόν 400 γραμμάρια κοκαΐνης, 200 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, χθες (22.12.2023) το απόγευμα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

395 γραμμάρια κοκαΐνης

198 γραμμάρια κάνναβης,

ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή,

ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια,

μαχαίρι,

κινητό τηλέφωνο»

