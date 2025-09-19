Ρέθυμνο: Συνελήφθη 52χρονος που έκρυβε κάνναβη σε «σοκολάτα» και γλάστρες

Στη σύλληψη ενός 52χρονου αλλοδαπού, κατηγορούμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το cretalive, η επιχείρηση εντάχθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και βασίστηκε σε πληροφορίες που αξιοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Κατά την έρευνα στην κατοικία και στους γύρω χώρους του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πέντε δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης,

100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

59,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,

4,5 γραμμάρια κρυσταλλικής σκόνης MDMA,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

σπόροι κάνναβης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.