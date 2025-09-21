Συλλήψεις σε Καβάλα και Κοζάνη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη στην Καβάλα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9), ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, ένα φάκελο που περιείχε 4 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 143 γραμμαρίων και 8 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού βάρους 44,95 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 49 γραμμαρίων.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.

Κοζάνη: Συνελήφθη 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Την ίδια ώρα, συνελήφθη στην Κοζάνη τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20/9), 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο στη πόλη της Κοζάνης, ο οποίος τους παρέδωσε, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 19,6 γραμμάριων.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου στην Κοζάνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικροποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 1,2 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και λευκής σκόνης, η σύσταση της οποίας ερευνάται και 2 κυτία με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

