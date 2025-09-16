Ρόδος: 17 «φιξάκια» κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε προαύλιο σχολείου

Δεκαεπτά «φιξάκια» κοκαΐνης, συνολικού βάρους -90- γραμμαρίων εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (13/9) σε προαύλιο σχολείου στην Ρόδο από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε..

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr, τα ευρήματα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών σχετικά με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

