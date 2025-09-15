Πύργος: «Λαβράκι» έβγαλαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ – Συνελήφθη ζευγάρι που μετέφερε 6 κιλά κάνναβης

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ όταν το βράδυ της Κυριακής (14/9) σταμάτησαν για έναν απλό έλεγχο αυτοκίνητο στην οδό Αλφειού στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το όχημα οδηγούσε ένας 60χρονος με συνοδηγό μία 48χρονη. Στο πίσω κάθισμα του οχήματος ήταν μία βαλίτσα γεμάτη κάνναβη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βαλίτσα περιείχε 5 κιλά και 899,8 γραμμάρια κάνναβης, που ήταν μοιρασμένα σε τέσσερις νάιλον συσκευασίες, αλλά και ένα πακέτο τσιγάρων που το είχαν γεμίσει με… ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν τη βαλίτσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν την κάνναβη στοιβαγμένη πρόχειρα, λες και το ζευγάρι πήγαινε… εκδρομή.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες στο ανδρόγυνο και κατάσχεσαν τόσο τα ναρκωτικά όσο και δύο κινητά τηλέφωνα που ενδέχεται να «δείξουν» τις διασυνδέσεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Διαβάστε επίσης