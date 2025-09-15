Καλλιθέα: Άγρια καταδίωξη ανήλικου οδηγού μηχανής - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο ανήλικος επέβαινε σε μοτοσικλέτα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα των αστυνομικών. Ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα και άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Θησέως και κατέληξε στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέως όπου το μηχανάκι ανετράπη και αναβάτης αποπειράθηκε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί κατά την πεζή καταδίωξη παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις σε αυλή σπιτιού στη οδό Σόλωνος, όπου και εντόπισαν τελικά τον ανήλικο να κρύβεται εντός της αυλής.

Όπως αποδείχθηκε το μηχανάκι είχε κλαπεί πριν από λίγη ώρα από την περιοχή του Μοσχάτου.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και εντός της ημέρας αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιων του εισαγγελέα.

