Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 36χρονη που μαχαίρωσε τον 34χρονο Τούρκο

Συνελήφθη η 36χρονη γυναίκα η οποία τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/9) μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο Τούρκο οδηγό φορτηγού, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, τα δύο άτομα συνελήφθησαν μετά τα όσα κατέθεσαν για το περιστατικό στην ΕΛΑΣ. Σε βάρος της 36χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας, της παράβασης του νόμου περί όπλων αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κράτηση και παράνομη βία.

Γύρω στις 05:00 μια 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο οδηγό φορτηγού υπήκοο Τουρκίας. Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα. Το συμβάν έγινε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του.

Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Διαβάστε επίσης