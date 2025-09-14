Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό ξενοδοχείο

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε χθες ένας οδηγός νταλίκας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09).

Η επίθεση έλαβε χώρα έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Όλα συνέβησαν όταν ένας υπάλληλος ξενοδοχείου ξεκίνησε να τσακώνεται με τον Τούρκο οδηγό νταλίκας, για άγνωστο λόγο. Έτσι, το θύμα μαχαιρώθηκε πισώπλατα 2 με 3 φορές.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του σοβαρού επεισοδίου αλλά και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν τον δράστη της επίθεσης.

