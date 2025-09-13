Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 29χρονος Ισραηλινός
Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν 5 αλλοδαποί, δύο Ισραηλινοί (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και τρεις νεαροί Παλαιστίνιοι (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).
Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο Ισραηλινό, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.
