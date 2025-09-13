Λασίθι: Στα δίχτυα της Δίωξης Ναρκωτικών 18χρονος στον Άγιο Νικόλαο
Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και 1.200 ευρώ – Προανάκριση από τη Δίωξη Ναρκωτικών
Στον Άγιο Νικόλαο συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) ένας 18χρονος, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου και έρευνας στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 27,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- 12,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»
- μία ζυγαριά ακριβείας
- το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με στόχο να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητας του νεαρού.
