Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με αρχηγό μια γυναίκα

Στα ίχνη κυκλώματος μαστροπείας που εξέδιδε ανήλικη βρίσκονται οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά το ερωτικό ραντεβού που έκλεισε ένας 30χρονος με 16χρονη, μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Ο 30χρονος μετά την ερωτική συνεύρεση, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας, έδωσε στην ανήλικη 180 ευρώ.

Στην κατάθεσή της που έγινε παρουσία ψυχολόγου η 16χρονη ανέφερε πως διατηρεί ηλεκτρονική αγγελία σε πλατφόρμα γνωριμιών, μέσω της οποίας και γνώρισε τον 30χρονο, και στον οποίο ανέφερε ότι είναι 19 ετών.

Επίσης, η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με αρχηγό μια γυναίκα την οποία γνώρισε το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η γυναίκα αυτή, που αναζητείται από τις αρχές, της πρότεινε να ανοίξει τον λογαριασμό στις ροζ αγγελίες.

Όλα τα ερωτικά ραντεβού γίνονταν στο σπίτι της ενήλικης γυναίκας, και ως αντάλλαγμα της έδινε τα μισά χρήματα. Από 70 έως 180 ευρώ, έπαιρνε η ανήλικη από τους πελάτες της. Η 16χρονη ανέφερε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πως καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον δέκα άτομα, ενώ έδωσε μια λίστα ανδρών με τους οποίους συνευρέθηκε ερωτικά. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (12-09-2025), εντόπισαν στην περιοχή της Τούμπας και συνέλαβαν 30χρονο ημεδαπό, ο οποίος, έναντι χρηματικού ποσού, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε ανήλικη ημεδαπή, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και συνεννόηση μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών – συνοδών.

Όπως προέκυψε από την, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα, η ανήλικη κοπέλα, μετά από παρότρυνση ενήλικης γνωστής της, από το καλοκαίρι του 2024, άνοιξε λογαριασμό σε εφαρμογή του διαδικτύου και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ενήλικη, πραγματοποιούσε ραντεβού με υποψήφιους πελάτες, κατά κύριο λόγο, σε διαμέρισμα που διατηρούσε η προαναφερόμενη γνωστή της, αποδίδοντάς της μέρος των χρημάτων που έπαιρνε ως αμοιβή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

