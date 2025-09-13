Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 33χρονο αλλοδαπό για διακίνηση μεταναστών

Ο 33χρονος αλλοδαπός ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. - Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε προσπάθησε να διαφύγει σε χωράφι

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 33χρονο αλλοδαπό για διακίνηση μεταναστών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Στη σύλληψη 33χρονου, ο οποίος μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς, προχώρησαν αστυνομικοί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων κόμβου Προφήτη, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο 33χρονος αλλοδαπός οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο και σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο. Το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει σε χωράφι και παρά την αντίσταση που προέβαλε συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, ο ένας στο πορτ μπαγκάζ, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου με προορισμό την Θεσσαλονίκη, ενώ για την μεταφορά τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ ο καθένας τους σε άγνωστο προς αυτούς άτομο.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνά, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

