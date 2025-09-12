Μύκονος: Συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις σε ξενοδοχεία με λεία 200.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο

Η εγκληματική δράση παράτυπου αλλοδαπού τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στη Μύκονο

Newsbomb

Μύκονος: Συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις σε ξενοδοχεία με λεία 200.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά επτά περιπτώσεις κλοπών μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα σε διαφορετικές περιοχές της Μυκόνου εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εις βάρος 49χρονου αλλοδαπού, καθώς και άγνωστου συνεργού του.

Μεταξύ των θυμάτων των διαρρηκτών, ήταν και γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, από τον οποίο άρπαξε τις βέρες που είχε αγοράσει το ζευγάρι για το μυστήριο.

Δείτε στο βίντεο του Newsbomb καρέ – καρέ τη δράση του:

Προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, καθώς και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του ανωτέρω κατηγορούμενου.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, το μεσημέρι της Δευτέρας (08/09), ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στερείτο έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική του δράση τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στο «νησί των ανέμων», μαζί με τον άγνωστο συνεργό του και οργανώθηκαν με σκοπό τη συστηματική και κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν σε τουριστικά καταλύματα, όπου εισέρχονταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από του ενοίκους, ενώ, στη συνέχεια αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια ή επώνυμες τσάντες, χρήματα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να ξεπερνά τα 195.000 ευρώ.

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 7 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

– Πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια).

– 9 γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας.

– Ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι,
θήκες κοσμημάτων, αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια).

– Κινητό τηλέφωνο.

– 160 ευρώ.

Μέρος των κατασχεμένων αντικειμένων, αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.

Η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του εμπλεκόμενου αλλοδαπού, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:

– Την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας.

Τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών.

Την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

Τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ελπίζω ο δολοφόνος του Τσάρλι Κλερκ να καταδικαστεί σε θάνατο»

15:31LIFESTYLE

Eurovision: Και η Ολλανδία απειλεί με αποχώρηση εάν συμμετάσχει του Ισραήλ

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Το γεύμα εργασίας Μπέργκαμ με Έλληνες επιχειρηματίες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες

15:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση της United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από πυρκαγιά στον χώρο αποσκευών - Εκκένωσαν το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σταθερή η δέσμευσή μας για σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα σχολεία»

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις σε ξενοδοχεία με λεία 200.000 ευρώ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

15:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στρατιώτες αρνούνται να επιστρέψουν στη Γάζα για να πολεμήσουν - «Πρέπει να γίνουμε η φωνή τους», λένε οι μητέρες τους

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καλάσνικοφ, ναρκωτικά και πυροκροτητές εντόπισε σε αυτοκίνητο η ΕΛΑΣ - Τρεις συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι θα γίνει έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με την περιουσία - «Όχι άλλο εμφύλιο», λένε διπλωματικές πηγές στο Newsbomb

14:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με ΠΟΜΙΔΑ: «Η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε το πρώτο του TikTok του για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε «συναισθηματική φόρτιση» οφείλονται οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για τα στρατιωτικά γυμνάσια - Σε «παύση» οι διαπραγματεύσεις με Κίεβο

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Κόζακ: Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ πριν πέσει νεκρός - Το viral βίντεο

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Μέρος της πρωινής προπόνησης ο Οσμάν - Πότε θα αποφασιστεί η συμμετοχή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Κόζακ: Ποιος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ πριν πέσει νεκρός - Το viral βίντεο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Τι θα γίνει έπειτα από την παραίτηση Δαμιανού και με την περιουσία - «Όχι άλλο εμφύλιο», λένε διπλωματικές πηγές στο Newsbomb

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικό LNG στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Το γεύμα εργασίας Μπέργκαμ με Έλληνες επιχειρηματίες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ