Θύμα διάρρηξης έπεσε γνωστός επιχειρηματίας στη Μύκονο - Του πήραν μέχρι και τις βέρες

Θύμα διάρρηξης έπεσε γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη στη Μύκονο, λίγες μόλις ώρες πριν παντρευτεί. Στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, φαίνεται ο δράστης να κάνει άνω κάτω το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε ο επιχειρηματίας με τη σύζυγό του πλέον.

Ο διαρρήκτης άρπαξε μέχρι και τις βέρες που είχε αγοράσει το ζευγάρι για το μυστήριο που θα γινόταν στη Μύκονο. Τελικά το μυστήριο έγινε με κάποιες μέρες καθυστέρηση και οι Αρχές από το οπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους και τα αποτυπώματα του δράστη έφτασαν στα ίχνη του. Πρόκειται για έναν άνδρα από την Αλβανία, που είχε συλληφθεί αρχικά για τον νόμο περί αλλοδαπών και θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη διάρρηξη.