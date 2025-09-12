Ζεφύρι: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό – Τουλάχιστον 8 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι Αττικής, το πρωί της Παρασκευής (12/09).

Η επιχείρηση των αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αποτροπής κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί οπολισμός και 14 ηχεία μεγάλης ισχύος.