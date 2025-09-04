Πτολεμαϊδα: Συμμορία ανηλίκων είχε «ρημάξει» σπίτια της περιοχής - Λεία άνω των 90.000 ευρώ

Τίτλοι τέλους, μετά την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ., για τη δράση μιας συμμορίας ανηλίκων που είχε «αδειάσει» σπίτια στην περιοχή της Πτομελαϊδας, με λεία που υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ,

Πέντε συνολικά άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις 17χρονοι, ένας 16χρονος κι ένας 19χρονος συνελήφθησαν. Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, προέκυψε ότι από τον περασμένο Μάρτιο έως τα τέλη του Αυγούστου οι πέντε νεαροί τέλεσαν 12 κλοπές και μία επιπλέον σε απόπειρα.

Στόχος όσοι έλειπαν

Ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, κατηγορούνται ότι έμπαιναν σε σπίτια των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρώντας κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Οι ίδιοι φαίνεται πως παραβίαζαν πόρτες ή ανασφάλιστα παράθυρα και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν αντικλείδια.

Και δύο κλεπταποδόχοι

Τα κλοπιμαία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, είτε τα έκρυβαν στα σπίτια τους, είτε τα παρέδιδαν σε 20χρονο για να τα κρύψει σε υπαίθριους χώρους, είτε τα πουλούσαν σε 34χρονο ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας στην Κοζάνη. Τα δύο τελευταία πρόσωπα (20χρονος και 34χρονος) συνελήφθησαν, όπως επίσης και οι γονείς των τεσσάρων εμπλεκόμενων ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Μέρος των κοσμημάτων που εκπλάπησαν εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.

