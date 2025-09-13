Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

Σε πεδία συμπλοκών μετατράπηκαν προαύλιοι χώροι σχολείων στην Αθήνα λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τα δυο άγρια περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν στο κεντρο της Αθήνας και το Αιγάλεω.

Το πιο ανησυχητικό συμβάν καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο προαύλιο σχολείου και επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή. Σύμφωνα με την καταγγελία του ανηλίκου , οι δράστες τον χτύπησαν βάναυσα προκαλώντας του μώλωπες στο κεφάλι, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι – το οποίο, ευτυχώς, δεν χρησιμοποίησε.

Η κατάσταση έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με δύο καθηγητές να παρεμβαίνουν άμεσα και να απομακρύνουν τους ανήλικους δράστες, οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο θύμα. Μαζί με τη μητέρα του, και υπό συνοδεία αστυνομικών, μεταφέρθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων.

Μετά από αναζητήσεις οι δράστες ταυτοποιηθηκαν και συνελήφθησαν στην οδό Αλώπης. Πρόκειται για έναν 18χρόνο και δύο 17χρονους.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο προαύλιο Γυμνασίου στο Αιγάλεω, όπου 10 ανήλικοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ενας μαθητής 14 ετών , ο οποίος δέχθηκε γρονθοκοπήματα στο πρόσωπο.

Το παιδί μεταφέρθηκε με τη μητέρα του, συνοδεία ασθενοφόρου, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.