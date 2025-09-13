Πάτρα: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας όρμησε σε διαρρήκτες– Τον γρονθοκόπησαν αλλά τους συνέλαβε

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Πάτρα τρεις ημεδαποί, ηλικίας 20, 17 και 15 ετών, έπειτα από επιχείρηση που ξεκίνησε με την παρέμβαση αστυνομικού εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας και ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να διαρρήξουν κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, όμως έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικό που περνούσε από το σημείο και ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων. Όταν τους πλησίασε για να αποτρέψει την κλοπή, οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και του πέταξαν πέτρες, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Παρά την επίθεση, ο αστυνομικός κατάφερε να συλλάβει τον έναν από τους τρεις, ενώ οι υπόλοιποι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα από τις δυνάμεις της ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή. Ο 20χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης