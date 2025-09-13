Μαφία Κρήτης: «Πες να μου κανονίσει την έδρα» - Οι προφυλακισμένοι ξενοδόχοι έστηναν μείωση ποινής

Ο αστυνομικός, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας διατηρούσε κινητό μέσα στο κελί

Κατερίνα Ρίστα

Οι συλληφθέντες της Μαφίας της Κρήτης
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι προφυλακισθέντες ξενοδόχοι στην Κρήτη του έταζαν μείωση ποινής με τη βοήθεια "δικών τους δικαστών" κι εκείνος έστελνε απειλές στη δικαιοσύνη: "Να της πεις χαιρετίσματα από μένα..."

Ο "Μαθιος" της Κρήτης, ένα από τα δύο αδέρφια που προφυλακίστηκαν μετά την έρευνα της αστυνομίας για το κύκλωμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, είχε ανοίξει παρτίδες και με τις φυλακές και συγκεκριμένα επικοινωνούσε απευθείας με τον
καταδικασμένο ,σε πρώτο βαθμό, για εκβιασμούς και χρηματισμό, έγκλειστο αστυνομικό Ξ. Ν.

μαφία Κρήτη

Σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της πολυσύνθετης υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης των Χανίων

Eurokinissi

Ο αστυνομικός, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας διατηρούσε κινητό μέσα στο κελί. Μάλιστα ο αριθμός που χρησιμοποιούσε για να μιλά με τον έξω κόσμο, είχε κωδική ονομασία "Σανταμ Χουσεΐν" και ως φωτογραφία επαφής έναν... σκύλο που κρατά καλασνικοφ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο άνδρες συνομιλούσαν με ιδιαίτερη άνεση γεγονός που δείχνει ότι γνωρίζονταν χρόνια. Σε μια από τις επικοινωνίες τους ο "Μαθιος" τάζει στον φίλο του αστυνομικό μείωση ποινής υποστηρίζοντας ότι μιλά με δυο ανώτερους δικαστικούς Λειτουργούς.

ΚΡΗΤΗ - Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κάνουν διακίνηση ναρκωτικών

Μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα του "Μαθιού", οι συγκεκριμένοι ανώτεροι δικαστικοί Λειτουργοί, τυγχάνουν άτομα του περιβάλλοντος του και η Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, ζήτησε να ασκηθεί Έφεση από
συγκεκριμένο Δικηγόρο Χανίων, έτσι ώστε με την κατάλληλη σύνθεση της έδρας - την οποία η ίδια θα συγκροτήσει- στο Εφετείο να μειωθεί η ποινή περίπου 4 με 5 χρόνια σε συνδυασμό με τη χρήση ευεργετικών διατάξεων να αποφυλακιστεί άμεσα ο αστυνομικός.

ΚΡΗΤΗ

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Ο διάλογος μεταξύ τους είναι χαρακτηριστικός:

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Επειδή μίλησα με την συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα. Ήθελε να πάει στην Αγία Τριάδα να δει πως βγαίνει το λάδι, το ξύδι και το μέλι. Τέλος πάντων. Και η άλλη ας πούμε μπορεί να γίνει, να κάνεις την έφεση.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να
της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Ναι αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Την έκανα.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Άλλα πρέπει να κάνεις με κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: την έκανα , την έκανα

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Με το Μ... μου είπε να σου πω. Εσύ με ποιον την έκανες;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Με τον Μ..

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Εντάξει εκεί θα μείνεις. Έφεση λοιπόν γιατί αν
σου κόψουνε, τέσσερα, πέντε, πόσα μπορεί να σου κόψουνε βγαίνεις
κατευθείαν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο έγκλειστος αστυνομικός έχει το θράσος να δίνει και εντολές ενώ ο ξενοδόχος αποκαλύπτει ότι μιλάει καθημερινά με τη συγκεκριμένη δικαστικό Λειτουργό:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να
τελειώνουμε. Να καθαρογράφει η απόφαση και να με πάμε σε γρήγορο εφετείο.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Ναι θα μιλήσω εγώ μαζί της γιατί μιλάω κάθε μέρα σχεδόν για πολλά και διάφορα.

Φαίνεται πάντως πως ο καταδικασμένος ένστολος δεν ικανοποιήθηκε απο τις υποσχέσεις του φίλου του. Αμετανόητος ακόμα και μέσα από τη φυλακή ζήτησε από τον ξενοδόχο να απειλήσει την δικαστικό εκ μέρους του αναφέροντας
την χαρακτηριστική φράση «θα της πεις χαιρετίσματα από μένα…».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Πάρτη και πες της να ασχοληθεί λίγο γιατί δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί μου αυτή. Χαιρετίσματα από μένα, έτσι
θα της πεις.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Αστην θα την φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Όχι θα της πεις χαιρετίσματα από μένα

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Όχι δεν χρειάζεται αγριάδες τώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: όχι αγριάδες, Θα της πεις χαιρετίσματα από μένα, ότι δεν έχεις ασχοληθεί με το Νίκο και ασχολήσου.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Ε ναι όντως δεν ασχολήθηκε. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα της έφεση
αυτή μου είπε να σου πω τα βήματα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Πες να κανονίσει να με βάλει τακα τακα... σ΄αγαπω πολύ και πρόσεχε αδερφέ.

Την ίδια μέρα ο ξενοδόχος επικοινωνεί ξανά με τον έγκλειστο Αστυνομικό κι εκείνος σα να βρίσκεται σπίτι του, άνετος, σηκώνει το τηλέφωνο. Η συζήτηση επικεντρώνεται στην δικαστικό "Μαρία".

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Επήγα και βρήκα την άλλη Και μου΄πε, πες του να κάνει αυτό που είπα... Να κάνεις μια αναστολή, πως το λένε, το
ξέχασα και ΄γω τώρα …
αποφυλάκισης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι ρε φίλε αλλά πρέπει να περάσει ένα διάστημα.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Όχι μπορείς να το κάνεις μου΄πε. Να δηλώσεις ότι και καλά ο δικηγόρος σου ότι είσαι εδώ, να σου κάνουν περιορισμούς να μην
μπορείς να φύγεις. Το΄να τ΄άλλο, μέχρι να γίνει η αναστολή. Το
δικαστήριο της αναστολής. Της λέω και πως το βλέπεις, μου λέει το μόνο καλύτερο που έχει αυτή τι στιγμή είναι αυτό..... Ότι μπορεί θα κάνει. Μου το΄πε.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Καλά θα την πάρω κάποια στιγμή, θα της μιλήσω , το΄χω το τηλέφωνο της, το΄χω, αλλά δεν ξέρω αν το σηκώσει κατάλαβες
επειδή θα δει απόκρυψη.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ: Ε ναι..θα το σηκώσει νομίζω, θα το σηκώσει γιατί
μου ΄πε τα καλύτερα δεν μου λέγε….

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Όχι ρε τη Μαρία την αγαπώ, χρόνια την
ξέρω και τα παιδιά της χρόνια.

