Κρήτη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Εντάλματα για εγκληματική οργάνωση για τις συμμορίες της ενδοχώρας

Σε νέα εκτεταμένη αστυνομική επιχειρήση προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές σε όλους τους νομούς της Κρήτης με φόντο τη δράση πολυμελούς συμμορίας που «λυμαίνεται» περιοχές της ενδοχώρας οι οποίες επιδίδονται σε ζωοκλοπές αλλά και άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές,

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, με την ΕΛ.ΑΣ να επιδιώκει να «καθαρίσει» το τοπίο από άτομα σε βάρος των οποίων έχουν γίνει κατά καιρούς δεκάδες καταγγελίες αλλά και δικογραφίες για ζωοκλοπές αλλά και για σοβαρές αγροζημιές με ανεπιτήρητα ζώα, τραμπουκισμούς και απειλές.

Αφετηρία για την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που τελείται υπό την εποπτεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, με τη συμμέτοχη και ειδικών δυνάμεων, αποτέλεσαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων ως εμπλεκόμενα σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποια από τα εντάλματα έχουν εκτελεστεί, με αντίστοιχες συλλήψεις, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ατόμων σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Η δικογραφία της Ασφάλειας Ρεθύμνου αφορά 16 πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ για δύο ακόμα οι έρευνες βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα ως βασικοί κατηγορούμενοι ενώ αναζητούνται και άλλοι βάση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί προέρχονται από την ίδια μεγάλη οικογένεια και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών είχαν τεθεί στο κάδρο της ΕΛ.ΑΣ. και στο πρόσφατο παρελθόν καθώς είχε σημειωθεί και σοβαρό επεισόδιο στην περιοχή «Ακόλλητα».

Διαβάστε επίσης