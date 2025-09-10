Γκύζη: Σφαίρα πέρασε ξυστά από εργαζόμενο καθαριότητας - Τι βρέθηκε στο σπίτι του πιστολέρο

Από τύχη γλίτωσε εργαζόμενος στην καθαριότητα όταν πέρασε ξυστά από το πρόσωπο του σφαίρα την ώρα που εργαζόταν στην περιοχή του Γκύζη.

Ο άνδρας κατήγγειλε το συμβάν στην ασφάλεια υποστηρίζοντας ότι μετά από άσκοπους πυροβολισμούς ένιωσε κάτι να περνά δίπλα από το πρόσωπο του και εκτιμά ότι ήταν σφαίρα.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνα και τελικά ταυτοποίησαν τον πιστολέρο ο οποίος μένει στην Κυψέλη στην οδό Λομβαρδου.

Πριν λίγες ώρες, παρουσία Δικαστικού λειτουργούν πραγματοποίησαν έρευνα Στο Σπίτι του και εντόπισαν ευρήματα που τους προβληματίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε σακούλα-δεμένη επιμελώς στο πάνω μέρος με σχοινί και κρίκο– την οποία είχε βγάλει στο μπαλκόνι, είχε ένα μικρό οπλοστάσιο.

Μέσα βρέθηκαν:

τρία μαχαίρια, άγνωστος αριθμός φυσιγγίων,

ένα περίστροφο με φυσίγγια,

ένα πιστόλι μάρκας Tokarev,

δύο σιδερογροθιές,

ένα ζευγάρι γάντια,

ένα καπέλο,

δύο full face μάσκες,

καθώς και ένα μπουφάν πυροσβεστικής.

Η ανεύρεση του υλικού έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές, καθώς τα ευρήματα παραπέμπουν σε εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για εγκληματικές ενέργειες είτε για οργανωμένες επιθέσεις.

Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.