Πατήσια: 69χρονη θύμα βίας και απάτης - Της άρπαξαν 50.000 ευρώ και την έριξαν στο έδαφος

Ένα ακόμη περιστατικό απάτης σημειώθηκε στα Πατήσια με θύμα μια γυναίκα 69 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας προσέγγισε τη γυναίκα και με τη μέθοδο της εξαπάτησης την έπεισε να αφήσει στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι της, επί της οδού ∆ευκαλίωνος, χρηματικό ποσό και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Την ώρα που η ανυποψίαστη γυναίκα εκτελούσε τις οδηγίες του δράστη, εκείνος την αιφνιδίασε χρησιμοποιώντας σωματική βία. Αφαίρεσε από την τσάντα της το ποσό των 1.600 ευρώ, ενώ άρπαξε και κοσμήματα αξίας που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Στην προσπάθειά της να αντισταθεί, η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, τραυματίζοντας το χέρι της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας από το Α.Τ. Πατησίων, οι οποίες αναζητούν στοιχεία για να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

