Μαφία Κρήτης - Επιμένει ο φερόμενος ως αρχηγός: «Δεν έχω καμία ανάμειξη»

Βαρύ το κατηγορητήριο για τα δύο αδέλφια

Μαφία Κρήτης - Επιμένει ο φερόμενος ως αρχηγός: «Δεν έχω καμία ανάμειξη»
Eurokinissi
Με βαρύ κατηγορητήριο για κακουργηματική εκβίαση οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί (9/9) τα δύο αδέλφια, που φέρονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της μαφίας της Κρήτης, ενώπιον του ανακριτή.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Τα δύο αδέλφια κατηγορούνται για εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Ποινικού Κώδικα «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέλφια αφέθηκαν ελεύθερα υπό περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία που αφορούσε την διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και τώρα κατηγορούνται για την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Creta24.gr, το ένα από τα δύο αδέλφια, o πρώτος κατηγορούμενος αρνείται κάθε ανάμειξη ενώ τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει ούτε ροζ βίντεο ούτε ύποπτες συνομιλίες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι και δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση για την οποία απολογούμαι σήμερα όπως δεν είχα καμία ανάμειξη και στην πρώτη υπόθεση για την οποία έχω αφεθεί ήδη ελεύθερος», ενώ όπως φέρεται να είπε «Δεν είχα λόγο να εκβιάσω κανέναν και ούτε θα εκβίαζα γιατί είναι αντίθετο από τις αρχές μου. Δεν υπάρχουν ροζ βίντεο ούτε ύποπτες συνομιλίες σαν αντάλλαγμα για να κερδίσω κάτι. Τα στρέμματα για τα οποία γίνεται λόγος δεν με αφορούν καθώς δεν μου ανήκουν. Βρίσκομαι στη θέση αυτή λόγω της συγγενικής μου σχέσης με τον δεύτερο κατηγορούμενο».

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Νίκο Αρβανιτάκη «ο πελάτης μου εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, ασχέτως το ποια σχέση έχουν μεταξύ τους. Εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του και αυτό το αποδεικνύει με έγραφα στοιχεία.

Για την κατηγορία του εκβιασμού και τα 175 στρέμματα, ο κ. Αρβανιτάκης είπε: «για να μην μπω σε λεπτομέρειες στο θέμα μιας αστικής δίκης, αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία ανάμειξη κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις που φέρονται κατά το μέρος του εκβιασμού. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου που θα παραπεμφθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αστική δίκη, η οποία θα εξαρτήσει και το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης.
»Η άποψη μου και όλων των συναδέλφων που κάνουμε συν υπεράσπιση νομίζουμε ότι έχει άμεση εξάρτηση το ένα θέμα με το άλλο. Περί εκβίασης ουδόλως γίνεται συζήτηση διότι από το υλικό της δικογραφίας, δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, έτσι όπως φέρεται σήμερα στο κατηγορητήριο.
»Ενώ, σε ερώτηση για το αν υπάρχουν καταγγελίες μέσα στην δικογραφία για εκβιασμό ο συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία. Αυτό είναι και το στοιχείο της βίας που λέει η διάταξη περί εκβίασης και της απειλής. Ούτε βία υπήρξε ούτε απειλή».

